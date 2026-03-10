カンテレ舘山聖奈アナ、復職を報告 ママになった近影＆第1子女児の姿を披露 夫はJリーガー
産休・育休に入っていたカンテレ・舘山聖奈アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新し、復職を報告した。
【写真】カンテレ舘山聖奈アナ、ママになった近影＆第1子女児の姿
カンテレ「ハチエモン」をバックに「育休から復職しました！」とVサインを決める近況ショットを投稿し、「焦らず一歩一歩、目の前の仕事に丁寧に向き合って参ります！よろしくお願いいたします」とつづった。「娘もすくすく成長中です」と子どもの写真も添えた。
舘山アナは、兵庫県出身。青山学院大学卒業し、2020年カンテレ入社。『フットマップ』『舘山聖奈のシネマコンシェル』『土曜はナニする!?』『ロザンのクイズの神様・超』『競馬BEAT』『うまんちゅ』（ナレーション）を担当。
2023年8月にJリーガー・中村帆高（現・FC町田ゼルビア）との結婚を発表。24年2月に産休に入ると伝え、同年5月に第1子女児出産を明らかにしていた。
