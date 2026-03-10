稲葉浩志、東京ドームで「タッチ」生歌唱 SNSでも反響続々「カッコいい！」「神タッチ！」
動画配信サービスNetflixでは、ワールドベースボールクラシック東京プール最終戦となる10日の日本対チェコ戦を日本国内独占生配信。稲葉浩志がカバーするNetflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露された。
【動画】これはまた話題に…かっこよすぎる稲葉浩志「タッチ」の動画
スペシャルムービー公開時にその思わぬタッグに驚きと賛辞の声が多く上がった稲葉版「タッチ」。稲葉のパッションとエネルギッシュな歌声で、東京での最終戦を熱狂の渦に巻き込んだ。
SNS上では「カッコいい！」「稲葉さん、何曲か歌っちゃいそう」「神タッチ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
Netflixでは、ワールドベースボールクラシックの日本国内でのライブ配信を実施する（全47試合／3月5日〜3月18日 Netflix日本国内で独占生配信 アーカイブあり）。
