加齢による目の機能低下「アイフレイル」に注意　“病気の一歩手前”放置すると緑内障などにつながるおそれ

スマホの文字が読みづらい、夕方に見え方が落ちる。

そんな目の違和感、放置していませんか？

緑内障などの引き金ともなる“アイフレイル”に、ご用心。

日常生活は送れている、けれど見え方に違和感が出始めている。

小さい文字がつらい、まぶしいといった症状は、加齢による目の機能低下“アイフレイル”の可能性があります。

福井県済生会病院・新田耕治眼科部長：

（アイフレイルは）病気ではなく病気の一歩手前の状態です。放置しておくと目が見えにくくなる病気になる可能性があるので注意してほしい。

アイフレイルは、健康から視覚障害に進む手前の状態。

この段階で気づき、対処できれば進行を防いだり遅らせることができます。

しかし、放っておくとさまざまな病気につながる恐れが。

その代表例が、視野が少しずつ欠けていく緑内障です。

福井県済生会病院・新田耕治眼科部長：

（目の中では）目に栄養を与える水が自然に湧いています。加齢と共に、この網目（網膜）が目詰まりしてきます。（水の）流れが悪くなるので、水が中にたまるようになります。（水が）たまってくると眼圧が高くなり、視神経を圧迫し神経が痛んでくる。これが“緑内障”です。

緑内障の最大の特徴は、気づきにくさです。

初期ではほとんど自覚症状がありませんが、進行してくると少しずつ部分的に霧がかかったように白っぽくなっていきます。

さらに進むと全体的に見えにくくなります。

怖いのは、視力が良くても病気が進んでいることがある点。

急に眼圧が上がるタイプでは、激しい目の痛みや頭痛、吐き気、急な視力低下が出ることもあります。

そういった症状が出た時は迷わず眼科へ。

福井県済生会病院・新田耕治眼科部長：

近視が強い人は20代から5年10年に一度、眼科で緑内障がないか診てもらう。両親、祖父母、きょうだいに緑内障の人がいる人は気をつけてほしい。目の健康な人は40代・50代で人間ドッグや健康診断を受けて、その時に緑内障がないかチェックすることが大事。

日本人が失明する原因の第1位となっている緑内障。

8日から始まった世界緑内障週間に合わせ、全国各地で緑色のライトアップが実施され、早期検診が呼びかけられています。