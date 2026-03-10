それぞれの恋の形があるさ！「傷口と包帯」第31話「決着・・・!?」が無料公開！政略結婚の結末は？
【第31話】 3月10日 無料公開
講談社は3月10日、七井海星氏によるマンガ「傷口と包帯」第31話「決着・・・!?」を月マガ基地にて無料公開した。
無料公開された第31話では、歪んだ性癖の持ち主である鳩羽だが、意外と理世との相性は悪くない？ 焦る切谷を後目に、鳩羽は2人に自分の気持ちを告白する。
なお、現在月マガ基地では、最新話となる第32話「苦悩のタコニー」も100ポイントで読むことができる。
月マガ基地「傷口と包帯」のページ
