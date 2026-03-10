ヒュー・ジャックマン主演映画『The Sheep Detectives（原題）』が、『ひつじ探偵団』の邦題で5月8日に公開されることが決定した。

ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を映画化した本作は、ひつじたちが“事件の真相”に挑むミステリー。『ミニオンズ』の共同監督を務めたカイル・バルダがメガホンを取った。

愛するひつじたちと暮らすジョージ（ヒュー・ジャックマン）が、ある日突然、死体で発見された。大好きなご主人の死の謎を捜査するのは、ジョージが飼っていたひつじたち。しかもそのひつじたちは、ただのひつじではない。毎晩ジョージから探偵小説を読み聞かせてもらっていた、いわゆるミステリーの“英才教育”を受けて育ったひつじたちだった……。最も賢いリーダーのリリーを筆頭に、結束して捜査を開始したひつじたちが手がかりを追ううちに、ジョージには36億円の巨額な遺産があったことも発覚。果たしてひつじたちは犯人を見つけ出し、愛するご主人の無念をはらすことができるのか。

あわせて公開された日本版ポスタービジュアルは、主演のジャックマンではなく、ひつじたちがメインに描かれている。好奇心旺盛で頭脳明晰なリーダー格のリリー、抜群の記憶力を持つモップル、群れの平穏を保つ老羊のリッチフィールドなどに加え、幼い子ひつじたちの姿も確認できる。

ジョージ役で主演を務めたジャックマンをはじめ、『ハワーズ・エンド』のエマ・トンプソン、『シンデレラ』のニコラス・ガリツィンらが出演。また、パトリック・スチュワートやブライアン・クランストンらがひつじの声優として参加している。

（文＝リアルサウンド編集部）