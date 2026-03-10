世界情勢悪化も北中米W杯は開催へ…大会運営責任者「W杯は規模が大きすぎる」
国際サッカー連盟(FIFA)の大会運営責任者(COO)を務めるハイモ・シルギ氏が、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事行動など世界情勢の悪化を受けても、今年6月に開幕する北中米ワールドカップは予定通り開催されるとの見通しを示した。同氏は「W杯は規模が大きすぎる」と語っている。米『ロイター』などが伝えた。
10日、アメリカ・テキサス州ダラスの国際放送センターで行われた会見で、シルギ氏は中東情勢について質問を受け、「水晶玉があれば何が起こるか言えるが、状況は日々変化している。私たちは政府や国際的なパートナーと協力しながら、状況を注意深く見守っている」と説明。そのうえで「いずれ解決は訪れる。そしてW杯は当然開催される。大会は規模があまりにも大きすぎる。出場権を得たすべての国が参加できることを願っている」と述べた。
大会は32か国から史上最大となる48か国に拡大され、アメリカ11都市、メキシコ3都市、カナダ2都市の計16会場で開催予定。中東情勢の影響で、アジア予選を突破したイランの参加可否が不透明との見方も出ているが、シルギ氏は「イランサッカー連盟とは常に連絡を取り合っている」としながらも、具体的なやり取りの内容については明かさなかった。
一方、アメリカ政府はイラン、コートジボワール、ハイチ、セネガルの4か国に対して渡航禁止措置を設けているものの、選手やチーム関係者、その近親者については例外的に入国を認める方針を示しているという。
シルギ氏は「W杯は真にグローバルな大会であり、世界中の人々を結びつける特別な存在だ。カタールやロシアでもそれを目の当たりにした」と大会の意義を語った。
