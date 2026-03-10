ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は3月8日、Instagramストーリーズを更新。小園海斗（25）との写真を投稿し、ファンから感動の声が相次いでいる。

公開された写真は、侍ジャパンのベンチ内で、大谷と小園がグータッチした瞬間を収めたもの。写真には、「THE LAST SAMURAI」という言葉が添えられ、小園のアカウントがメンションされた。今大会、野手で唯一出場機会がない小園へ、大谷なりの気遣いとリスペクトを感じさせる内容だ。大谷からのエールに対し、小園は、「ラスト侍頑張ります」と力強く意気込んだ。

【画像】大谷と小園のグータッチ（画像は大谷翔平のInstagramより引用）

この投稿には、ネットユーザーから「大谷はマジでこういうとこあって良いよね」「泣ける」「このやり取り、本当に感動しました」「尊すぎる」「頼れるのはここぞの小園なんだよ！」「小園も最後まで侍魂燃やしてほしい」といった反響が寄せられている。