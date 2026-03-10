　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1102(　　1102)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1200(　　1200)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2857(　　2857)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2795(　　2795)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　58(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 410(　　 410)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 400(　　 400)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 789(　　 789)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 180(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3958(　　3944)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3944(　　3944)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 502(　　 401)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2943(　　2943)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 600(　　 600)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 600(　　 600)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 400(　　 400)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 400(　　 400)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2305(　　1545)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1221(　　 981)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1318(　　1302)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1259(　　1259)
日経225ミニ　 　 3月限　　　133243(　 57663)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1892(　　 834)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　46(　　　34)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1751(　　 983)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 325(　　 171)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 78942(　 39726)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 860(　　 296)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　38(　　　22)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8164(　　8164)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 371(　　 371)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　19(　　　19)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 825(　　 825)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 809(　　 809)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 41171(　 41171)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 124(　　 124)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース