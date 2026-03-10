主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1102( 1102)
6月限 1200( 1200)
TOPIX先物 3月限 2857( 2857)
6月限 2795( 2795)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 58( 0)
TOPIX先物 3月限 410( 410)
6月限 400( 400)
日経225ミニ 3月限 789( 789)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 180( 0)
TOPIX先物 3月限 3958( 3944)
6月限 3944( 3944)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 502( 401)
日経225ミニ 3月限 2943( 2943)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 600( 600)
6月限 600( 600)
TOPIX先物 3月限 400( 400)
6月限 400( 400)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2305( 1545)
6月限 1221( 981)
TOPIX先物 3月限 1318( 1302)
6月限 1259( 1259)
日経225ミニ 3月限 133243( 57663)
4月限 1892( 834)
5月限 46( 34)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1751( 983)
6月限 325( 171)
日経225ミニ 3月限 78942( 39726)
4月限 860( 296)
5月限 38( 22)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 8164( 8164)
4月限 371( 371)
5月限 19( 19)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 825( 825)
6月限 809( 809)
日経225ミニ 3月限 41171( 41171)
4月限 124( 124)
5月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
