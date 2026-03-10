主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 48274( 15197)
6月限 41931( 12625)
TOPIX先物 3月限 55716( 20464)
6月限 57728( 20126)
日経225ミニ 3月限 8317( 8229)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13038( 2803)
6月限 13460( 3200)
TOPIX先物 3月限 14893( 9925)
6月限 14968( 10038)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3591( 1427)
6月限 3692( 1281)
TOPIX先物 3月限 20165( 5453)
6月限 19217( 5265)
日経225ミニ 3月限 20( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 23695( 8876)
6月限 22182( 8256)
TOPIX先物 3月限 35120( 15206)
6月限 30845( 13857)
日経225ミニ 3月限 4497( 4416)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5254( 3865)
6月限 3357( 3357)
TOPIX先物 3月限 7058( 5375)
6月限 4763( 4737)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 60( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2038( 1080)
6月限 1438( 874)
TOPIX先物 3月限 6856( 3250)
6月限 5818( 2818)
日経225ミニ 3月限 85933( 36599)
4月限 1403( 841)
5月限 94( 36)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 218( 0)
6月限 88( 0)
日経225ミニ 3月限 37390( 20358)
4月限 636( 236)
5月限 40( 22)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 4724( 4724)
4月限 127( 127)
5月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 674( 674)
日経225ミニ 3月限 25272( 25272)
4月限 155( 155)
5月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
