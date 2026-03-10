　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 48274(　 15197)
　　　　　 　 　 6月限　　　 41931(　 12625)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 55716(　 20464)
　　　　　 　 　 6月限　　　 57728(　 20126)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8317(　　8229)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13038(　　2803)
　　　　　 　 　 6月限　　　 13460(　　3200)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14893(　　9925)
　　　　　 　 　 6月限　　　 14968(　 10038)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3591(　　1427)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3692(　　1281)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 20165(　　5453)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19217(　　5265)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　20(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 23695(　　8876)
　　　　　 　 　 6月限　　　 22182(　　8256)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 35120(　 15206)
　　　　　 　 　 6月限　　　 30845(　 13857)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4497(　　4416)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5254(　　3865)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3357(　　3357)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7058(　　5375)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4763(　　4737)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　60(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2038(　　1080)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1438(　　 874)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6856(　　3250)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5818(　　2818)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 85933(　 36599)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1403(　　 841)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　94(　　　36)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 218(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　88(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 37390(　 20358)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 636(　　 236)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　40(　　　22)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4724(　　4724)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 127(　　 127)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 674(　　 674)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 25272(　 25272)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 155(　　 155)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　21(　　　21)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

