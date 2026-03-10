外国証券 先物取引高情報まとめ（3月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18254( 17764)
6月限 8593( 8193)
TOPIX先物 3月限 29256( 29256)
6月限 8945( 8945)
日経225ミニ 3月限 363525( 363525)
4月限 3822( 3822)
5月限 109( 109)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13384( 11778)
6月限 6822( 5222)
TOPIX先物 3月限 28626( 28626)
6月限 11683( 11683)
日経225ミニ 3月限 195428( 195428)
4月限 769( 769)
5月限 76( 76)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2344( 2159)
6月限 1897( 1769)
TOPIX先物 3月限 3706( 3706)
6月限 3127( 3127)
日経225ミニ 3月限 1003( 1003)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11983( 4236)
6月限 10546( 4502)
TOPIX先物 3月限 21963( 12867)
6月限 19311( 10239)
日経225ミニ 3月限 3919( 3915)
4月限 10( 10)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2829( 2808)
6月限 1908( 1908)
TOPIX先物 3月限 11589( 11589)
6月限 10710( 10710)
日経225ミニ 3月限 9082( 9082)
4月限 233( 233)
5月限 23( 23)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2287( 2234)
6月限 1545( 1545)
TOPIX先物 3月限 6071( 6071)
6月限 5121( 5121)
日経225ミニ 3月限 2389( 2389)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7833( 7833)
6月限 8263( 8263)
TOPIX先物 3月限 15066( 15066)
6月限 6416( 6416)
日経225ミニ 3月限 78739( 78739)
4月限 2089( 2089)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1160( 1106)
6月限 1295( 1295)
TOPIX先物 3月限 9246( 9246)
6月限 7791( 7791)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3048( 3001)
6月限 2769( 2769)
TOPIX先物 3月限 3778( 2510)
6月限 3739( 2471)
日経225ミニ 3月限 606( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5541( 4341)
6月限 7489( 6289)
TOPIX先物 3月限 3939( 3939)
6月限 3580( 3580)
日経225ミニ 3月限 12671( 12671)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 245( 245)
TOPIX先物 6月限 411( 411)
日経225ミニ 4月限 4( 4)
5月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18254( 17764)
6月限 8593( 8193)
TOPIX先物 3月限 29256( 29256)
6月限 8945( 8945)
日経225ミニ 3月限 363525( 363525)
4月限 3822( 3822)
5月限 109( 109)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13384( 11778)
6月限 6822( 5222)
TOPIX先物 3月限 28626( 28626)
6月限 11683( 11683)
日経225ミニ 3月限 195428( 195428)
4月限 769( 769)
5月限 76( 76)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2344( 2159)
6月限 1897( 1769)
TOPIX先物 3月限 3706( 3706)
6月限 3127( 3127)
日経225ミニ 3月限 1003( 1003)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11983( 4236)
6月限 10546( 4502)
TOPIX先物 3月限 21963( 12867)
6月限 19311( 10239)
日経225ミニ 3月限 3919( 3915)
4月限 10( 10)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2829( 2808)
6月限 1908( 1908)
TOPIX先物 3月限 11589( 11589)
6月限 10710( 10710)
日経225ミニ 3月限 9082( 9082)
4月限 233( 233)
5月限 23( 23)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2287( 2234)
6月限 1545( 1545)
TOPIX先物 3月限 6071( 6071)
6月限 5121( 5121)
日経225ミニ 3月限 2389( 2389)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7833( 7833)
6月限 8263( 8263)
TOPIX先物 3月限 15066( 15066)
6月限 6416( 6416)
日経225ミニ 3月限 78739( 78739)
4月限 2089( 2089)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1160( 1106)
6月限 1295( 1295)
TOPIX先物 3月限 9246( 9246)
6月限 7791( 7791)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3048( 3001)
6月限 2769( 2769)
TOPIX先物 3月限 3778( 2510)
6月限 3739( 2471)
日経225ミニ 3月限 606( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5541( 4341)
6月限 7489( 6289)
TOPIX先物 3月限 3939( 3939)
6月限 3580( 3580)
日経225ミニ 3月限 12671( 12671)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 245( 245)
TOPIX先物 6月限 411( 411)
日経225ミニ 4月限 4( 4)
5月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース