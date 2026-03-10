　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18254(　 17764)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8593(　　8193)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 29256(　 29256)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8945(　　8945)
日経225ミニ　 　 3月限　　　363525(　363525)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3822(　　3822)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 109(　　 109)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13384(　 11778)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6822(　　5222)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 28626(　 28626)
　　　　　 　 　 6月限　　　 11683(　 11683)
日経225ミニ　 　 3月限　　　195428(　195428)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 769(　　 769)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　76(　　　76)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2344(　　2159)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1897(　　1769)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3706(　　3706)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3127(　　3127)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1003(　　1003)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11983(　　4236)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10546(　　4502)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21963(　 12867)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19311(　 10239)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3919(　　3915)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　10)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2829(　　2808)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1908(　　1908)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11589(　 11589)
　　　　　 　 　 6月限　　　 10710(　 10710)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9082(　　9082)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 233(　　 233)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　23(　　　23)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2287(　　2234)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1545(　　1545)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6071(　　6071)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5121(　　5121)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2389(　　2389)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7833(　　7833)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8263(　　8263)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15066(　 15066)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6416(　　6416)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 78739(　 78739)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2089(　　2089)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1160(　　1106)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1295(　　1295)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9246(　　9246)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7791(　　7791)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3048(　　3001)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2769(　　2769)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3778(　　2510)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3739(　　2471)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 606(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5541(　　4341)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7489(　　6289)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3939(　　3939)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3580(　　3580)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12671(　 12671)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 245(　　 245)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 411(　　 411)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　13(　　　13)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース