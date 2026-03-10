　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18391(　 14963)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7851(　　6725)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 30269(　 28370)
　　　　　 　 　 6月限　　　 15044(　 14144)
日経225ミニ　 　 3月限　　　212476(　212410)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4790(　　4790)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 147(　　 147)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 28895(　 21284)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19071(　 13251)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 56706(　 53361)
　　　　　 　 　 6月限　　　 27076(　 26576)
日経225ミニ　 　 3月限　　　201372(　197365)
　　　　　 　 　 4月限　　　　6803(　　5803)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 119(　　 119)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10171(　　6619)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8609(　　5152)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21672(　 10183)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18793(　　7305)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 13837(　 13837)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 19618(　　7885)
　　　　　 　 　 6月限　　　 16850(　　6313)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 88245(　 26184)
　　　　　 　 　 6月限　　　 74363(　 22911)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 13542(　 13322)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　18(　　　18)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12520(　　3510)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6928(　　1876)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 58583(　 23105)
　　　　　 　 　 6月限　　　 47056(　 21286)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7998(　　7110)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1067(　　　67)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 20560(　　5466)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18756(　　4262)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　103460(　 18112)
　　　　　 　 　 6月限　　　104870(　 19684)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 57929(　 13338)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 14655(　 14371)
　　　　　 　 　 6月限　　　 14132(　 14132)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 44490(　 36717)
　　　　　 　 　 6月限　　　 37465(　 31613)
日経225ミニ　 　 3月限　　　139343(　108028)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4628(　　4628)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5157(　　4213)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4470(　　3858)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11976(　　7957)
　　　　　 　 　 6月限　　　 11319(　　7529)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2908(　　2908)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1500(　　　 0)


◯シティグループ証券