外国証券 先物取引高情報まとめ（3月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18391( 14963)
6月限 7851( 6725)
TOPIX先物 3月限 30269( 28370)
6月限 15044( 14144)
日経225ミニ 3月限 212476( 212410)
4月限 4790( 4790)
5月限 147( 147)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 28895( 21284)
6月限 19071( 13251)
TOPIX先物 3月限 56706( 53361)
6月限 27076( 26576)
日経225ミニ 3月限 201372( 197365)
4月限 6803( 5803)
5月限 119( 119)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10171( 6619)
6月限 8609( 5152)
TOPIX先物 3月限 21672( 10183)
6月限 18793( 7305)
日経225ミニ 3月限 13837( 13837)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 19618( 7885)
6月限 16850( 6313)
TOPIX先物 3月限 88245( 26184)
6月限 74363( 22911)
日経225ミニ 3月限 13542( 13322)
4月限 18( 18)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12520( 3510)
6月限 6928( 1876)
TOPIX先物 3月限 58583( 23105)
6月限 47056( 21286)
日経225ミニ 3月限 7998( 7110)
4月限 1067( 67)
5月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20560( 5466)
6月限 18756( 4262)
TOPIX先物 3月限 103460( 18112)
6月限 104870( 19684)
日経225ミニ 3月限 57929( 13338)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14655( 14371)
6月限 14132( 14132)
TOPIX先物 3月限 44490( 36717)
6月限 37465( 31613)
日経225ミニ 3月限 139343( 108028)
4月限 4628( 4628)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5157( 4213)
6月限 4470( 3858)
TOPIX先物 3月限 11976( 7957)
6月限 11319( 7529)
日経225ミニ 3月限 2908( 2908)
5月限 1500( 0)
◯シティグループ証券
