「日経225オプション」3月限プット手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 14( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
SBI証券 12( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 25( 11)
楽天証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 14( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
SBI証券 12( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 25( 11)
楽天証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース