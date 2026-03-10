「日経225オプション」3月限プット手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 40)
みずほ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
バークレイズ証券 15( 0)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 543( 543)
モルガンMUFG証券 200( 200)
SBI証券 153( 103)
BNPパリバ証券 65( 65)
楽天証券 25( 21)
三菱UFJeスマート 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 11( 11)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 174( 174)
ソシエテジェネラル証券 65( 65)
SBI証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 995( 395)
BNPパリバ証券 256( 156)
SBI証券 50( 40)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
インタラクティブ証券 23( 23)
楽天証券 41( 21)
JPモルガン証券 320( 20)
松井証券 11( 11)
みずほ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
マネックス証券 8( 8)
SMBC日興証券 7( 7)
ビーオブエー証券 6( 6)
ゴールドマン証券 455( 5)
安藤証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
三菱UFJ証券 150( 0)
バークレイズ証券 150( 0)
UBS証券 50( 0)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 118( 118)
BNPパリバ証券 97( 97)
ビーオブエー証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 8( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
バークレイズ証券 10( 0)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 175( 175)
BNPパリバ証券 102( 102)
SBI証券 24( 18)
三菱UFJ証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
楽天証券 17( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
ビーオブエー証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
