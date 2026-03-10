「日経225オプション」3月限コール手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 9( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 226( 226)
SBI証券 192( 124)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
楽天証券 103( 55)
三菱UFJeスマート 31( 31)
バークレイズ証券 25( 25)
松井証券 23( 23)
岩井コスモ証券 17( 17)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 8( 8)
安藤証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
シティグループ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 4( 2)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 138( 138)
ビーオブエー証券 100( 100)
SBI証券 61( 29)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
松井証券 13( 13)
楽天証券 23( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
JPモルガン証券 7( 7)
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 9( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 226( 226)
SBI証券 192( 124)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
楽天証券 103( 55)
三菱UFJeスマート 31( 31)
バークレイズ証券 25( 25)
松井証券 23( 23)
岩井コスモ証券 17( 17)
BNPパリバ証券 12( 12)
インタラクティブ証券 8( 8)
安藤証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
シティグループ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 4( 2)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 138( 138)
ビーオブエー証券 100( 100)
SBI証券 61( 29)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
松井証券 13( 13)
楽天証券 23( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
JPモルガン証券 7( 7)