「日経225オプション」3月限コール手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 377( 227)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
JPモルガン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 24( 24)
SBI証券 6( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 6( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 150( 0)
◯5万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
HSBC証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1011( 611)
野村証券 850( 250)
SBI証券 164( 118)
BNPパリバ証券 517( 117)
モルガンMUFG証券 110( 110)
ソシエテジェネラル証券 73( 73)
楽天証券 80( 42)
三菱UFJeスマート 33( 33)
松井証券 27( 27)
東海東京証券 20( 20)
HSBC証券 20( 20)
岩井コスモ証券 18( 18)
ゴールドマン証券 116( 16)
SMBC日興証券 10( 10)
シティグループ証券 208( 8)
インタラクティブ証券 7( 7)
安藤証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
UBS証券 102( 2)
豊証券 2( 2)
JPモルガン証券 300( 0)
みずほ証券 200( 0)
◯5万4875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
立花証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 313( 163)
BNPパリバ証券 30( 30)
SBI証券 42( 18)
松井証券 16( 16)
野村証券 15( 15)
モルガンMUFG証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
