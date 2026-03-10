明日3月11日（水）よる10時より第8話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

撮影も終盤に差し掛かったころ、主題歌「knit」を歌うHomecomingsがドラマの撮影現場を訪問。文菜を演じる杉咲、文菜のことが好きな早瀬小太郎を演じる岡山天音の撮影シーンを見学した。

主人公・文菜の部屋で見つけた毛糸のニットグッズに笑顔の福富優樹（Gt.）と畳野彩加（Vo./Gt.）。見学を経て「この作品の美しさがどれだけ丁寧につくられているのかを目の当たりにして、静かにとても感動しました」とコメント。そして、杉咲、岡山とともに、今後の作品内のキーアイテムとなる水色の毛糸玉をそれぞれ持って写真撮影。笑顔あふれるスタジオ訪問となった。

現在、Homecomingsは全国ツアー『I’m not ok. you’re not ok. and that’s ok.』を開催中。

「冬のなんかさ、春のなんかね」は、TVerにて第1〜3・7話を見逃し配信中。番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）では、第8話のあらすじ・予告映像を公開中。

■Homecomings コメント

この作品の美しさがどれだけ丁寧に作られているのかを目の当たりにして、静かにとても感動しました。

画作りも俳優の皆さんの演技も、そして物語を作り上げるその場にいる全員のひとつひとつの作業も、どれも本当に繊細で素晴らしかったです。

そんな全てを包み込む今泉組の現場の空気感がやさしくて、とても好きでした。

