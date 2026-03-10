7人組グローバルグループ・ENHYPENのHEESEUNGさん（24）が10日、公式SNSおよび、グローバルスーパーファンプラットフォーム『Weverse』を通じて、ENHYPENから独立することを発表。HEESEUNGさんも思いをつづりました。

『Weverse』では「メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でHEESEUNGが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました。これに伴い、HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」と発表。

今後の活動については、「ENHYPENは、ENGENEの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります。また、HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です。新たな挑戦を始めるENHYPENとHEESEUNGへ、ENGENEの皆様の温かいご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とファンへ呼びかけました。

また、HEESEUNGさんは「これまでの作業成果を会社と共有し、どのようにお見せすればよいかを長時間にわたり多くの方々と悩み、話し合った結果、僕は長い間悩んだ末、会社が提案してくださった方向に従い、ENGENEの皆さんにより良い姿で歩み寄るために大きな決心をしました」と決断した理由を明かし、「大きな愛を胸に刻み、走り続ける僕になります。ENGENE！ ありがとう、そして愛しています」とつづりました。