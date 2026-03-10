「第17回フジノウェーブ記念」（S3）が10日、大井競馬場で行われた。5番人気ナンセイホワイトが中団追走から直線抜け出して快勝。重賞初制覇を飾った。

ナンセイホワイトがひときわ目立つ純白フェースを上下に揺らしながら先頭との差をみるみる縮めていく。内で食い下がるジョージテソーロに抵抗する間も与えず残り150メートルで先頭。2馬身差をつけて力強くゴールを駆け抜けた。

「これまで乗った2回とも力んで走っていたので1400メートルは大丈夫だなという自信があった。最後は必ずはじけると思っていた」。安藤はしてやったりの表情。初めての距離がズバリと当たった。

米田師は「期待はしていたが、まさか勝つとは。最後の直線は凄い脚だった」と愛馬の走りに目を丸くした。

今後はブリリアントC（S3、4月16日、大井1800メートル）で重賞連勝を狙う。全日本2歳優駿や東京ダービーを制したアランバローズを兄に持つ良血がいよいよ本格化してきた。

◇ナンセイホワイト 父タリスマニック 母カサロサーダ（母の父ステイゴールド） 牡6歳 大井・米田英世厩舎 馬主・池田喜吉氏 生産者・北海道新冠町の大狩部牧場 戦績24戦9勝 総獲得賞金7805万5000円。