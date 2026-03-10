10日朝、石川県白山市の山間部で地すべりが発生し、近くにある高齢者施設の入居者ら約80人が避難を続けています。専門家などが崩れた斜面の緊急の調査を行い、今後の対応を検討しています。



大きく崩れ、山肌が見えている斜面。崩れた土砂が、周辺の木を押し流しているのが分かります。



10日午前7時40分ごろ、石川県白山市河合町で地すべりが発生。



幅100メートル、高さ200メートルにわたって斜面が崩れ落ちました。

現場は白山市の山あい、県道44号・小松鳥越鶴来線沿いで、崩れた斜面のすぐ下には高齢者の入所施設などがあります。



施設の入所者43人と、付近の住民合わせて77人が避難したということです。



ケアハウス鳥越介護主任・富澤 光夫 さん：

「みんなパニックになってましたね。利用者の方は何がどうなってるかわかりません。いきなりそこで移動ですよ。外みたら雪が降ってますし、そういう中でも消防の方であったり、動きにくい方をおんぶしていただいて」



近くに住む住民は…



付近住民は：

「スギの木とかああいう木がね、押されて割れるとか折れるとかそういう音。ミシミシって聞こえるでしょ、怖かった。消防署の人がきて、すぐ避難してくださいっていうふうにして、3年前にあった悪夢がよみがえって」



3年前の8月、加賀地方を襲った大雨。



その大雨の際もがけ崩れが発生し、石川県などが対策工事を終えていましたが、今回はそこに隣接する斜面が崩れたということです。

石川県・馳 浩 知事：

Q. 原因であったり今後の広がりっていうのは？

「まだわかりません」「あの状況ではですね、何が起こるかわからないということを想定して、まず避難者の安全と安心、これを守ることが第一」



石川県では、専門家による緊急調査を行い、原因の解明と今後の対策について検討しています。



10日に現地調査を行った地盤工学に詳しい金沢工業大学の川村國夫特任教授は、今回の地すべりについて、次のように分析しています。



金沢工業大学・川村 國夫 特任教授：

「ここに渓流、小さな谷川がずっとあり、この谷川の両岸が崩れているという状況ですね」



周辺の地質については、火山岩が風化して脆弱化しているとした上で、地すべりの原因については次のように話します。

金沢工業大学・川村 國夫 特任教授：

「雪解けの水が、とにかくかなり多いということが一つ。凍結なんかすると霜柱が土を持ち上げるような、そんな力がありますよね。斜面の中の水が凍っちゃうと、グッと斜面を持ち上げてしまうので、非常に不安定になるわけです。それが溶けてしまうと、その不安定なものが崩落してしまう」「少なくとも今の崩落規模よりは、拡大していく可能性はありますね」

