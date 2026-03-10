日本製鉄、「Innovation Momentum 2026:The Global Top 100」に初選出
日本製鉄は3月6日、知財・特許関係のデータベースや情報サービスを提供するLexisNexis Intellectual Property Solutions(レクシスネクシス社)が選考する「Innovation Momentum 2026:The Global Top 100」に選出され、3月5日にトロフィーを授与されたと発表した。
同社にとって今回が初の受賞となる。
トロフィーを授与される日本製鉄 知的財産部長の中澤嘉明氏
○受賞の背景
同アワードは、レクシスネクシス社が特許データを基に独自の手法で技術開発の動向を分析し、全世界の特許保有企業からイノベーションをけん引する100社を特定・選出するもの。
今回、日本企業からは7社が選出された。
日本製鉄によると、今回の受賞は、過去2年間でアルミめっきホットスタンプ鋼板(テーラードブランクに関する特許で2023年度(第54回)日本溶接協会賞「溶接注目発明賞」受賞)、高張力鋼板(ハイテン)、電磁鋼板、カーボンニュートラル関連などの特許価値が大きく上昇したことや、高付加価値・先端技術特許への注力が評価されたとしている。
同社にとって今回が初の受賞となる。
トロフィーを授与される日本製鉄 知的財産部長の中澤嘉明氏
同アワードは、レクシスネクシス社が特許データを基に独自の手法で技術開発の動向を分析し、全世界の特許保有企業からイノベーションをけん引する100社を特定・選出するもの。
今回、日本企業からは7社が選出された。
日本製鉄によると、今回の受賞は、過去2年間でアルミめっきホットスタンプ鋼板(テーラードブランクに関する特許で2023年度(第54回)日本溶接協会賞「溶接注目発明賞」受賞)、高張力鋼板(ハイテン)、電磁鋼板、カーボンニュートラル関連などの特許価値が大きく上昇したことや、高付加価値・先端技術特許への注力が評価されたとしている。