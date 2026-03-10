身長183cm美女モデル、抜群プロポーションにネット騒然 全身ショットに「天井が低く感じる」の声
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャが10日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】身長182cm美人モデルが「スタイル抜群」 「魅力的」な“水着姿”も（17枚）
身長182cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
今回は「183cmのわがままボディ」とつづり、ミニスカのワンピース姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「素敵すぎる」「天井が低く感じます」などの声が多数集まっている。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は182cm。父がカナダ人で195センチ、日本人の母は165センチ、弟は186センチ。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」X（@_misha_182_）、Instagram（@_misha_182_）
