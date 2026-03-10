西垣匠、『多すぎる恋と殺人』で主演・森カンナに片想いをする後輩刑事役に！
西垣匠が、4月6日スタートの森カンナ主演ドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系／毎週月曜24時24分）に出演することが決定。森演じる刑事に片想いをする、後輩刑事役を務める。
【写真】森カンナ＆西垣匠のカッコいい2ショット
大人の女性をターゲットにした「ドラマDEEP」第1弾となる本作は、自由に生きる“奔放刑事”の数々の恋と別れを描く、超刺激的なラブ×コメディー×サスペンス。
主人公・谷崎真奈美（森カンナ）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠、筋肉枠、枯れオジ枠、真面目枠、後輩枠、ドS枠など、さまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美は、自身に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
この度、西垣匠が、真奈美の後輩刑事・黒岩壮馬を演じることが決定。警視庁捜査一課の刑事である黒岩は、バディを組む真奈美のことが好きで、「いつかは真奈美のオンリーワンになりたい」と思っている。しかし、真奈美には相手にされていない…という役どころだ。
西垣は、これまでドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）や『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）、映画『ほどなく、お別れです』ほか数々の話題作に出演。若手俳優の登竜門といわれるゼクシィCMボーイを務め、映画『ブルーロック』の公開も控えるなど躍進を続ける西垣が、刺激的な「多すぎる恋と殺人」を盛り上げる。
西垣は「台本を読む限りずっと振り回されているので、先輩の肩を借りて、存分に振り回されようと思っています！」とコメントを寄せている。
ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』は、日本テレビ系にて4月6日より毎週月曜24時24分放送。
※西垣匠のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西垣匠（黒岩壮馬役）
――台本を読んだ感想は？
本当に面白くて、ずっとケラケラ笑っていました。ただ、これをちゃんと面白く演じなくては…と読むたびにだんだん緊張感が増してきています。
――ご自身の役柄を教えてください。
僕が演じる黒岩壮馬は、森カンナさん演じる真奈美のことが好きなバディの刑事です。台本を読む限りずっと振り回されているので、先輩の肩を借りて、存分に振り回されようと思っています！
――森カンナさんの印象は？
一度ドラマで共演させていただいたのですが、同じシーンはなかったんです。幅広い役を演じていらっしゃるのを拝見しているので、今回ご一緒するのがとても楽しみです！
――視聴者へメッセージをお願いします。
終始笑える作品ではあるのですが、サスペンスとしてもすごく面白い作品になっているので、色々な楽しみ方をしていただけると思います。毎週代わる代わるマイラブと呼ばれる男性が出てきますので、そこもぜひ注目していただけたらと思います！
