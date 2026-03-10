MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が3月16日19時から配信される。放送73回目の番組ゲストとして出演するのは、MUCCのサポートドラムとして参加することが決定している庄村聡泰(ex.[ALEXANDROS] / Dr.DOWNER)とNatsu(NOCTURNAL BLOODLUST)だ。

かねてからMUCCと交流があり、現在はサポートドラマーとして近しい立場にある庄村聡泰とNatsuからどんな話が聞けるかにご注目を。なお、サポートドラマーのもうひとりである山内康雄もコメント動画とアンケートで参加する。番組後半のMAVERICK CHANNEL会員限定パートでは特別企画を予定しているとのことだ。

MUCCのYUKKEプロデュースによるコーナー『Mr.JACKが斬る！』には、3人組ヴィジュアル系バンド夜光蟲が登場。夜光蟲は八雲(Vo)作の小説をもとに紡がれる悲哀に満ちた歌詞と、不気味かつ異世界的な映像が作り出す独自の世界観を持つ。さらに、言葉を全く発しないJohannes(Dr)にMr.JACKがタジタジに。

庄村聡泰

Natsu