『チェンソーマン レゼ篇』ファイナル舞台あいさつ開催決定 最後の入プレは“レゼ”描き下ろしイラスト
公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、キャスト陣も登場する「炸裂御礼！ファイナル舞台あいさつ」が3月21日、TOHOシネマズ日比谷で開催決定した。
【写真】『チェンソーマン レゼ篇』入プレ第9弾のレゼダンスクリアスタンド
本作は、『チェンソーマン』ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。
これまで、声出しOKの応援上映、やTVアニメシリーズの総集篇と本作を一気に見れるオールナイト上映など、様々なイベントを行ってきた本作だが、ついにイベントも今回の「炸裂御礼！ファイナル舞台あいさつ」でファイナルを迎える。
イベントはTOHOシネマズ日比谷にて3月21日10時30分の回上映前に行われ、主人公・デンジを演じた戸谷菊之介、早川アキ役・坂田将吾、東山コベニ役・高橋花林、そしてレゼ役を演じた上田麗奈も登壇予定。全国の劇場での生中継も決定している。
なお、イベントのチケット受付は「チケットぴあ」にて本日10日18時〜3月16日11時まで。生中継実施劇場は本作公式サイトから確認可能で、チケットは各実施劇場の販売サイトにて、3月18日0時以降順次販売開始予定となっている。
そして、本作最後の入場者プレゼントは、キャラクターデザイン・杉山和隆によるレゼの描き下ろしビジュアルカード（A5サイズ）に決定した。花束を抱えたレゼが幸福感に満ちた笑みを浮かべるかわいいイラストになっており、本舞台あいさつ来場者と生中継の鑑賞者に限定配布される。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
