元ＪＲＡ所属馬の地方競馬デビュー戦の結果に、ＳＮＳ上では悲鳴が上がっている。

２０２４年に東京盃・Ｊｐｎ２、北海道スプリントＣ・Ｊｐｎ３を勝ったチカッパ（牡５歳、大井・佐宗応和厩舎、父 リアルスティール）が１０日、大井競馬メーンの１１Ｒ・ フジノウェーブ記念競走（Ｓ３、ダート１４００メートル＝１６頭立て）に出走し、７着に敗れた。

同馬は単勝２・１倍の１番人気でゲートイン。まずまずのスタートから道中は中団待機。３コーナー過ぎから押し上げて、４コーナーでは３番手と絶好のポジションで直線を迎えたが、そこから全く伸びずに馬群に沈んでしまった。勝ったのは５番人気のナンセイホワイトで、２着はジョージテソーロ（７番人気）、３着には１４番人気のドリームビリーバーが入り、３連単は１３５万５２８０円の高配当となった。

チカッパは２０２４年に東京盃、北海道スプリントＣを勝った後も昨年はコリアスプリントで２着、ＪＢＣスプリントでも４着に入った実力馬。今年２月の根岸Ｓ（８着）を最後に大井へ移籍したが、その実績を期待してファンも１番人気に支持。“地方競馬デビュー戦”に臨んでいた。

実績馬のまさかの敗戦は、Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド入り。ネット上では「確か１４００ｍは長いみたいな話あったような、と思ってたら普通に飛んでた」「チカッパはもうダメかもわからんね…」「チカッパ右回りでこれもう厳しいかも？」「以前の脚がもうないのか」「チカッパこれ地方の砂あってなさすぎる」「動きが悪い」「なんでチカッパ負けたの？」「チカッパ信じて全部軸にしてたから飛んだ笑」などのコメントが寄せられている。