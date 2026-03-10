◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞優先出走権）＝３月１０日、美浦トレセン

皐月賞トライアルの第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山、３着まで優先出走権）で権利取りを狙うラストスマイル（牡３歳、美浦・本間忍厩舎、父ポエティックフレア）は１０日、軽めの運動で追い切りへ向けて調整。本間調教師は「前走後は在厩でジワッと上げていって、調整は問題ない」と順調をアピールする。

東京スポーツ杯２歳Ｓ５着以来だった前走のセントポーリア賞を快勝。全５戦でコンビを組む杉原誠人騎手は非凡な能力を感じ取る。自身が騎乗した４日のＷコースでは、先行したアイアンソリッド（４歳１勝クラス）を外から抜き去り、５ハロン６６秒３―１１秒３をマーク。「感覚よりも速い時計が出る感じ。こういう馬は走りますからね」と走る馬の特長として感覚を伝えた。

１１年にデビューした杉原騎手は、ＪＲＡ通算１５７０勝（うちＧ１・３４勝）の藤沢和厩舎に定年解散となる２２年まで所属。調教などで多くの馬にまたがった。「生意気な感じと遊ぶ感じと背中の柔らかさと緩さ、ペルーサに幅を出した感じ」。４連勝で青葉賞を制し、同年の天皇賞・秋でも２着に好走した古巣の実力馬と姿を重ねる。隠れた好素材と、まずは重賞初制覇に挑む。