1児の母・森絵梨佳、コロッケ目立つ手作り小学生弁当公開「蓋閉まる？」「彩り綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】モデルの森絵梨佳が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの小学生向け弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳1児のママモデル「蓋閉まる？」コロッケ目立つ手作り小学生弁当
森は「本日の小学生弁当」と報告。 公開された写真には、大きなコロッケが目を引く曲げわっぱのお弁当が写っている。 副菜にはひじきの煮物やポテトサラダ、赤のミニトマトなどが添えられた。
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗で美味しそう」「曲げわっぱのお弁当箱が素敵」「栄養バランスもバッチリ」「忙しい中お弁当作り尊敬する」「愛情が伝わってくる」「ボリューム満点」「蓋閉まる？」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
