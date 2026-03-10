ワールド・ベースボール・クラシック

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦でチェコと対戦する。試合前、井端弘和監督が会見に臨み、その中で、日本で今大会独占配信する「Netflix」の存在に言及した。

会見で、海外記者から「Netflix」を監督自身は見ているかを含め、印象を問われると「朝からずっと見てます」と打ち明けた。

侍ジャパンは3連勝ですでに1位通過が決定。14日（日本時間15日）に米マイアミで決勝トーナメントを戦う。情報収集にも役立っているという。「試合が終わった後もアメリカラウンドの試合がずっと見られるのは凄くありがたい。1日中、野球を見ているなという感じ」と井端監督。「すべての試合が見られているというのは、向こうの情報がいつもより早いのかなと思います」と効果を明かした。

日本国内では「Netflix」が今大会47試合を全試合独占生配信。有料配信となることに野球ファンから賛否はあった。準々決勝はプールDのドミニカ共和国―ベネズエラのどちらかが相手となるが、つぶさに情報をキャッチアップしやすく、チーム戦略においても有効に働いている模様だ。



（THE ANSWER編集部）