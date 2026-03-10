高木由梨奈アナ、ミニスカゴルフウェアで美脚スラリ 俳優夫とのリンクコーデ2ショットに「スタイル抜群」「身長差が素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が3月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿で、夫で俳優の岸田タツヤとのゴルフ場2ショットを公開した。
【写真】29歳美人アナ「スラッとして綺麗」美脚際立つミニスカゴルフウェア姿
高木は「ゴルフウェアもやっと春仕様 絶妙なグリーンがお気に入り エジプト以来のゴルフでスコアボロボロだった〜笑」とコメントし、ゴルフ場での岸田との2ショットを公開。グリーンのラインの入った白いプリーツミニスカートにグリーンのジャンパーを合わせ、サンバイザーもグリーンで揃えたコーディネートで黒いタイツを履いた美しい脚を見せており、隣の岸田もグリーンと白の柄が入ったトップスに白いパンツで色味を合わせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「おしゃれコーデ」「スラッとして綺麗な脚」「絵になる夫婦」「身長差が素敵」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
