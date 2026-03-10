shallmが、2026年4月より放送のTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のエンディングテーマに新曲「何なんですか？」が起用されたことを発表した。

TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』は、転生先を自由に選べる世界を舞台に、主人公・俺の“痛快異世界転生記”を描くファンタジー作品で、最新映像を収録した本PVが本日解禁された。アニメ映像に加えて、実写映像や人形劇、くっきー！のイラストやパンサー尾形貴弘のビジュアルまで登場するカオスな映像になっているという。

©安泰／宝島社／めがおれ製作委員会

◾️lia（shallm）コメント

この度、TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』のエンディングテーマとして、「何なんですか？」を書き下ろさせていただきました。原作を読んでいると、ひとつひとつの展開に思わず「何なんですか？」と言いたくなる瞬間が多く、その気持ちがそのまま楽曲のタイトルになりました。この楽曲は、そんな主人公を少し離れたところから見ている女神様の視点をイメージして書いた曲です。振り回されているのに、なぜかちゃんと見守っている。そんなふたりの温かい関係性を表現できていたら嬉しいです。

さらに、OPテーマを担当する終活クラブとの2マンライブ＜終活クラブ×shallm ツーマンライブ＞を6月11日に開催することも決定した。

◾️＜終活クラブ×shallm ツーマンライブ＞ 開催日時：2026年6月11日（木）会場：新宿LOFT

開場 18：15／開演 19：00 ※オールスタンディング

料金：前売 \3,500（税込）／当日 \4,000（税込）／学割￥2,000（税込）※ドリンク代別￥600 ▼チケット発売

＜プレオーダー受付＞

受付期間：3月10日（火）18:00〜3月18日（水）23:59

https://eplus.jp/sf/detail/4493470001-P0030001 結果確認：3月20日（金）13:00〜3月21日（土）18:00

入金期間：3月20日（金）13:00〜3月22日（日）21:00

※スマチケのみ

※学割チケット予約のお客様は当日受付にて学生証提示必須。（学生は22歳以下）

・お問い合わせ：新宿 LOFT 03-5272-0382

◾️TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』 ©安泰／宝島社／めがおれ製作委員会 2026年4月7日（火）より、日テレ、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送開始

日テレ：4/7より毎週火曜25:59 AnichU枠放送

ＢＳ日テレ：4/8より毎週水曜日23:30放送

AT-X：4/8より毎週水曜日21:00放送

※毎週金曜日9：00 ※リピート / 毎週火曜日15：00 ※リピート

※2026年4月7日（火）より、dアニメストア、ABEMAにて最速配信！ほか配信サイトでも順次配信予定！ ▼スタッフ

原作：安泰（『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』宝島社刊）

監督：ソエジマヤスフミ

キャラクター原案：めばる

イメージイラスト：コーポ

シリーズ構成：双城ジッパ

アニメーションキャラクター原案：熊之股 鍵次

キャラクターデザイン：松元 美季

プロップデザイン/美術デザイン：CHICCHi

色彩設計：吉原 千晴

撮影監督：風本 皐

編集：たるみりさ

音響監督：濱野 高年

音響効果：小林 孝輔

音楽：浦木 裕太/小西 香葉/近藤 由紀夫/Nomi(バスクのスポーツ)/渡邉 峻冶

アニメーションプロデューサ：西澤 宏二

アニメーション制作：Qzil.la × S.o.K

製作：めがおれ製作委員会 ▼クリエイター

isai inc.／かに座／くっきー！／久米田康治／島猛／しんらしんげ／タイプゼロ／大門嵩／滝れーき／土屋萌児／Tichila JUNKLIN／檜垣賢一／ビヨゴンピクチャーズ／益山貴司／Maria Tokareva／山崎紗也夏／ルノアール兄弟 ▼キャスト

俺：阿部 敦 女神：M・A・O

紅鮭師匠：浪川 大輔 田中さん：関 俊彦 創造神：速水 奨

阿澄 佳奈／井口 裕香／井上 麻里奈／うえだ ゆうじ／内田 雄馬／緒方 恵美／岡本 信彦／金田 朋子／川澄 綾子

竹達 彩奈／千葉 繁／冨永 みーな／中井 和哉／日笠 陽子／檜山 修之／平野 義和／藤寺 美徳／マックスウェル・パワーズ

松本 梨香／三木 眞一郎／村瀬 歩／

勇者ジヨーク：尾形貴弘(パンサー) ほか ▼主題歌

オープニングテーマ：終活クラブ「転生願望」(VAP)

エンディングテーマ：shallm「何なんですか？」(ユニバーサル ミュージック / Virgin Music) 公式WEBサイト：https://rokkotsu-anime.com/

公式X：＠rokkotsu_anime（https://x.com/rokkotsu_anime）

公式Instagram：＠rokkotsu_anime（https://www.instagram.com/rokkotsu_anime/）

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@rokkotsu-anime

（ハッシュタグ #勇者の肋骨） ▼原作小説

著：安泰 イラスト：めばる イメージイラスト：コーポ 発行：株式会社宝島社

https://tkj.jp/book/?cd=TD012623

◾️「chocolate」

2026年1月23日（金）配信 配信：https://shallm.lnk.to/chocolatePR

歌詞：https://www.uta-net.com/song/386479/