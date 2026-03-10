ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥの中村正人が１０日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。３０年ぶりに出たという鼻血が１３時間止まらなかったことを明かした。

中村は「３０年ぶりぶり鼻血が出ました」と報告。続けて「鼻血の止める方法を検索して、音声入力でポストしてます。鼻血は恐ろしく綺麗な赤です。椅子に座り少しうつぶく姿勢をとって小花を抑えて１０分から１５分キープ。途中で確認せずしっかりと圧迫し続ける。止まったら安静。鼻を強く噛んだりいじったりしない。とAIからアドバイスされました。昭和の皆様は鼻血の対処法間違えないようにお願いしますの 鼻血ブー」と状態を詳しく説明した。

中村はその後も「鼻血が出てもリポストはできる」「鼻血が出てもいいね！もできる まだとまんね」などと止血に苦戦する様子をつづると、最初の投稿から１３時間後に「結局先ほどお医者様に処置して頂き１３時間にわたる鼻血を止めて頂きました。たかが鼻血、されど鼻血。関係各位にご迷惑おかけしてます。皆様にもご心配いただき申し訳ございません」とようやく鼻血が止まったことを明かした。

この投稿には、元メンバーで、現在はバーの経営やクラブＤＪなどで活動している西川隆宏が「えっ？大丈夫でしたか？来週末はツアー初日だけどくれぐれも無理せずにお大事にして下さい。と言っても無理するでしょうけど」と心配の声を寄せたほか、フォロワーからも「１３時間って！！」「貧血とかが心配です」「もう大丈夫ですか？」「えぇえええ！！まだ出てたのぉぉ、、」「止まってよかった」「ホントにお疲れ様でした」などの声があがっていた。