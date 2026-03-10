ワールド・ベースボール・クラシック

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦でチェコと対戦する。試合を配信する「Netflix」にフリーアナウンサーの徳光和夫氏がゲスト出演した。

試合前、大会アンバサダーの俳優・渡辺謙、スペシャルサポーターの二宮和也とともに徳光氏も出演。原辰徳氏、高橋由伸氏という巨人の歴代監督2人と並んでグラウンドに立った。

この日が85歳の誕生日。渡辺から祝われ、「こんな誕生日ないですよ」とWBCの日本戦当日に観戦できることに感謝した。

さらに、侍ジャパンが3連勝を飾った8日の豪州戦を振り返るVTRが流れた。吉田正尚の活躍について問われ、徳光氏は「すごいですねえ。（発表の最後の1人に）井端監督がよく指名してくれた。吉田選手中心のチームになっているんじゃないか」と述べた。

その後で「私的にはNetflix様様なんです。入会して、契約して本当に良かったと思って」と切り出し、笑顔を浮かべた。

熱烈な巨人ファンで知られる徳光氏は当初Netflix配信に否定的な見解を示したことが話題になったが、選手の一挙手一投足をドラマチックに伝えるNetflixに“手のひら返し”の称賛だった。



（THE ANSWER編集部）