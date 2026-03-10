「グラミー賞」を9回受賞し、2019年には「史上最も裕福な女性アーティスト」としてフォーブス誌に掲載されたこともある歌手リアーナの米ロサンゼルスにある自宅が8日午後に銃撃され、警察が女性1人を逮捕した。事件が起きたのは高級住宅街として知られるビバリー・クレスト地区で、現地時間午後1時すぎ、銃声が聞こえたとの通報を受けてロサンゼルス市警（LAPD）が出動した。



【写真】夫は不在、家族にケガがなかったのは幸い

警察の無線記録によると、容疑者は道路向かいに停車した車内から約10発を発砲。そのうち少なくとも1発が建物外壁に命中したという。「ロサンゼルス・タイムズ」紙は、警察が逃走する車両を特定し、間もなく30代前半とみられる女性を身柄拘束したと報じている。容疑者の身元は公表されておらず、動機についても現在捜査中とされる。



当時、リアーナは自宅にいたと伝えられている。「ニューヨーク・ポスト」紙の取材に応じた関係者は、パートナーのエイサップ・ロッキーは不在だったと明かした。一方で、2人の間にいる3人の幼い子どもたちが家にいたかどうかは確認されていない。負傷者は出ておらず、警察は家族に被害はなかったとしている。



現場では鑑識が建物周辺を調べ、路上から薬きょうを回収。初期情報では、容疑者は車内からライフル銃を使用して発砲し、その後現場を離れたとみられる。弾丸の多くは門や外構部分に当たったが、1発は住宅の壁を貫通していたという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）