エネルギー価格はどうなるのか？専門家にきょう聞きました。

【写真を見る】｢イランとの戦争が終了に近い｣トランプ大統領発言で原油価格が乱高下 1リットル200円の高値は避けられる？

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 芥田知至主任研究員）

Q.原油先物価格が急落した理由は？

「まずG7（先進7か国）が緊急備蓄の放出に向けた動きがあると伝わってきた。トランプ大統領の『イランとの戦争が終了に近い』という発言があったことを受けて急落した感じ」

原油価格の指標となるアメリカの原油先物価格は、高値から一転、価格が急激に下がる展開に。

｢原油相場の乱高下＝ガソリン価格の乱高下ではない」

乱高下する原油価格。経済産業省によると、2日時点でのレギュラーガソリンの店頭での小売価格は、1リットルあたり158.5円。ガソリン価格の高騰は、避けられるのでしょうか。



（芥田主任研究員）

「事態は混沌としているのが実態だが、（戦争の）終了に向けて道を探る動きも表面化してきた。先物価格は投機的な動きも入っていたと思うので、（G7の動きは）投機的な動きをけん制するには有効。原油相場の乱高下がそのままガソリン価格の乱高下につながる訳ではない」

専門家｢1リットル200円の高値は避けられる見通し｣

中東の混乱が、早期に収束するとの期待感が広がっていますが、今後の見通しは？



（芥田主任研究員）

「原油供給の停滞の長期化は避けられる見通しが少しずつ広がってきている。このままであれば緩やかに元の水準に戻っていくというシナリオが描けそう。（ガソリン）1リットル200円という高値がつくことは避けられるかなという希望が出ている。懸念されたような物価高騰は避けられる見通しが出てきている」