ペ・ドゥナ、リュ・スンボム、ロモンらが“家族”に 韓国ドラマ『家族計画』日本初放送決定＜キャスト・あらすじ＞
俳優のペ・ドゥナ、リュ・スンボム、ロモンらが出演する韓国ドラマ『家族計画』（全6話）が、23日よりCS衛星劇場で日本初放送される。（毎週月曜 後11：00〜／毎週日曜 前6：00〜※2話連続放送）
【動画】韓国ドラマ『家族計画』23日に日本初放送決定
同作は生き残るため家族になりすました特殊な能力者たちが、彼らを脅かす極悪非道な犯罪者らを制裁する物語。韓国映画『グエムル-漢江の怪物-』や日本映画『空気人形』、ハリウッド映画にも出演する俳優ぺ・ドゥナ、ドラマ『ムービング』で話題を集めたリュ・スンボム、ベテラン俳優のペク・ユンシク、最新作『今日から“ニンゲン”に転身しました』や『ブランディングイン聖水洞』で注目を集める若手俳優ロモン、モデル出身のイ・スヒョンの5人が、この“家族”を演じる。韓国で歴代Coupang Playシリーズの初週視聴数等の記録を塗り替えた話題作となる。
幸せな都市、クムス市に越してきた動物病院を営む一家。引っ越してくるなり“ケバル”の手口とみられる失踪事件が発生。意図せず容疑をかけられてクムス市の悪党らと出会い、事件に巻き込まれる。今回も家族で力を合わせ、問題を解決できるだろうか。そして、特別教育隊で訓練を受けブレインハッキングの能力を持つ母を中心としたこの家族にはどんな過去があったのか。
母親のヨンスを演じるのはぺ・ドゥナ。父親役にはリュ・スンボム、祖父役をペク・ユンシク。さらに、息子をロモンが、娘をイ・スヒョンが演じる。
■あらすじ
クムス市に引っ越してきた1つの家族。動物病院を営む両親と高校生の双子、そして祖父の5人家族だ。母親のヨンス（ペ･ドゥナ）は引っ越しの道中に事故を起こし、相手の男性に罵られる。同じ頃、市内に住む女性が失踪する事件が起きる。クムス署の刑事は開発地域ばかりを狙った“ケバル”の犯行ではないかとにらむのだが…。
■演出：キム・ゴク、キム・ソン
■脚本：キム・ジョンミン
■キャスト：ペ・ドゥナ、リュ・スンボム、ペク・ユンシク、ロモン、イ・スヒョン
