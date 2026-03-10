あすは晴れる所が多く、光は春なんですが、冬の名残の空気が残りそうです。冬物のコートが活躍するでしょう。

【CGで見る】11日(水)〜17日(火)全国の週間天気予報

春の日差したっぷり

きょう、関東に雪をもたらした低気圧が次第に陸地から離れて、代わって移動性高気圧が日本付近をすっぽり覆う見込みです。このため、北海道から九州、沖縄にかけて全国的に晴れるでしょう。春の光が降り注ぎそうですが、空気はヒンヤリしそうです。

冬の名残の空気が残りヒンヤリ

あす朝の最低気温は、北日本では氷点下の冷え込みとなり、東京は2℃、名古屋は1℃で真冬並みの寒さになるでしょう。日中の最高気温は、きょうより高くなる所が多いものの、空気が冷たく感じられそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：4℃ 釧路：4℃

青森 ：6℃ 盛岡：6℃

仙台 ：9℃ 新潟：8℃

長野 ：7℃ 金沢：9℃

名古屋：14℃ 東京：12℃

大阪 ：12℃ 岡山：12℃

広島 ：13℃ 松江：11℃

高知 ：15℃ 福岡：14℃

鹿児島：16℃ 那覇：22℃

スギ花粉ピーク続く

スギ花粉が各地でピークを迎えていて、宮城、東京、愛知、鹿児島などで極めて多く飛ぶ予想です。東北南部から九州は大量飛散するでしょう。花粉が飛びやすい時間帯は午後なので、部屋の換気をするなら、花粉が少ない朝がオススメです。

13日（金）に東京でまた雪予報

今週は金曜日に関東の南岸にまた低気圧がやってきます。寒気も流れ込むため、東京で再び雪が降りそうです。まだ低気圧がどのくらい接近するのか、発達の程度も不確実なので、量は今の段階でははっきりしません。最新の予報を参考にするようにしてください。