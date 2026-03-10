【あすの天気】全国的に晴れも空気ヒンヤリ 朝は真冬並みの寒さに スギ花粉ピーク続く…宮城・東京・愛知・鹿児島などで極めて多く飛ぶ予想
あすは晴れる所が多く、光は春なんですが、冬の名残の空気が残りそうです。冬物のコートが活躍するでしょう。
春の日差したっぷり
きょう、関東に雪をもたらした低気圧が次第に陸地から離れて、代わって移動性高気圧が日本付近をすっぽり覆う見込みです。このため、北海道から九州、沖縄にかけて全国的に晴れるでしょう。春の光が降り注ぎそうですが、空気はヒンヤリしそうです。
冬の名残の空気が残りヒンヤリ
あす朝の最低気温は、北日本では氷点下の冷え込みとなり、東京は2℃、名古屋は1℃で真冬並みの寒さになるでしょう。日中の最高気温は、きょうより高くなる所が多いものの、空気が冷たく感じられそうです。
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：4℃ 釧路：4℃
青森 ：6℃ 盛岡：6℃
仙台 ：9℃ 新潟：8℃
長野 ：7℃ 金沢：9℃
名古屋：14℃ 東京：12℃
大阪 ：12℃ 岡山：12℃
広島 ：13℃ 松江：11℃
高知 ：15℃ 福岡：14℃
鹿児島：16℃ 那覇：22℃
スギ花粉ピーク続く
スギ花粉が各地でピークを迎えていて、宮城、東京、愛知、鹿児島などで極めて多く飛ぶ予想です。東北南部から九州は大量飛散するでしょう。花粉が飛びやすい時間帯は午後なので、部屋の換気をするなら、花粉が少ない朝がオススメです。
13日（金）に東京でまた雪予報
今週は金曜日に関東の南岸にまた低気圧がやってきます。寒気も流れ込むため、東京で再び雪が降りそうです。まだ低気圧がどのくらい接近するのか、発達の程度も不確実なので、量は今の段階でははっきりしません。最新の予報を参考にするようにしてください。