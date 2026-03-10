【ロサンゼルス＝後藤香代】生成ＡＩ（人工知能）開発を手がける米新興企業アンソロピックは９日、米国防総省が自社を「国家安全保障上のサプライチェーン（供給網）リスク」に指定したのは違法だとして、指定の差し止めを求めて提訴した。

アンソロピックの対話型ＡＩサービス「クロード」は、米軍の機密システム内で利用されてきた。ＡＩ技術の利用制限の撤廃を求める政権と対立し、トランプ大統領は２月２７日、同社の技術を利用しないよう連邦政府機関に指示した。ヘグセス国防長官は同社をサプライチェーンリスクに指定し、米軍と取引を行う企業とアンソロピックとの商業活動を全面的に禁止した。

同社はカリフォルニア州の連邦地裁に提出した訴状で、国防総省の決定を「恣意（しい）的で裁量権の乱用にあたる」と非難した。「連邦政府との契約は既に解消され、民間企業との契約も不透明であり、短期的に数億ドルの損失が見込まれる」と訴えた。

国防総省が中国やロシアの企業をサプライチェーンリスクに指定した例はあるが、米企業の指定は異例。ＡＩ技術の軍事利用の境界線を争う訴訟として注目を集めそうだ。