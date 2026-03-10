赤ちゃんの頃からお世話をしてくれた人が久しぶりに会いにきたら、ワンコはすぐに誰だかわかったようで…？感動の再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万回再生を突破しています。

【動画：『赤ちゃんの頃からお世話してくれた元シッターさん』と再会した犬→気付いた瞬間…思わず感動する光景】

ワンコと元シッターさんの再会

Instagramアカウント「he.kugayama_doggie」に投稿されたのは、愛犬と暮らせる高齢者向け住宅『ハートランド・エミシア久我山』の副施設長を務めている豆柴「フク」ちゃんが、赤ちゃんの頃からお世話をしてくれた元シッターさんと久しぶりに再会した時の様子です。

元シッターさんが部屋に入ってくると、ドアの前で待ち構えていたフクちゃんは大喜び！しっぽをブンブン振りながら飛びついて、熱烈歓迎したそう。

元シッターさんが「覚えてる？」と聞いてみたら、「もちろん！忘れるわけないでしょ！」とばかりにピョンピョン飛び跳ねて、全力で愛を伝えるフクちゃん。2人の絆を感じる再会シーンは、涙が出るほど感動的です。

大喜びする姿が尊い

その後もフクちゃんの興奮はなかなかおさまらず、元シッターさんにじゃれて甘えたり、おもちゃをくわえて部屋の中を走り回ったり、大はしゃぎし続けていたそう。

そしてやっと少し落ち着いてきたかと思うと、なぜか元シッターさんのバッグにお顔を突っ込んで荷物を漁り始めたとか。全身で喜びを表現する姿もお茶目な行動も可愛すぎて、思わず頬が緩みます。

もう1匹のワンコとの再会

フクちゃんとの感動の再会の後は、同じく元シッターさんにお世話になっていたMIX犬「ミル」ちゃんを召喚。ミルちゃんも元シッターさんを覚えていたようで、猛スピードで腕の中に飛び込んでいったそう。そして元シッターさんのお膝の上で、フクちゃんにも負けないくらい大はしゃぎしていたとか。

ミルちゃんと元シッターさんがふれあっている間も、フクちゃんは嬉しそうにニコニコしていたとのこと。やはりワンコにとって幼い頃にお世話をしてくれた人は、一生忘れられない大好きで特別な存在のようですね。

この投稿には「可愛い」「尊すぎて泣く」「全身全霊で喜んでる」「嬉しさ炸裂してますね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「he.kugayama_doggie」には、『ハートランド・エミシア久我山』にいるワンコたちの微笑ましい日常が投稿されています。フクちゃんやミルちゃんの可愛い姿をもっと見たい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「he.kugayama_doggie」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。