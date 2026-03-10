犬の頭をなでる手をあえて途中で止めてみたところ、思わず続きをしたくなるような反応がThreadsで話題になっています。投稿したのは、柴犬専門犬舎を経営している「武蔵照陽荘@柴犬専門ブリーダー」さん。投稿から26万回以上再生され、「想像より5000倍激しい」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬の頭を撫でられている手を『途中で止めてみた』結果…絶対に撫でるしかない『厳しめな行動』】

なでなで中は至福の時

登場するのは、柴犬の『ぼたん』ちゃん。とある日、飼い主さんに頭をなでてもらっているときのこと。とても大人しくてお利口さんな様子だったといいます。このまま穏やかな時間が過ぎていくかと思われましたが、意外な展開はここからでした。

飼い主さんがふと手を止めると、ぼたんちゃんのスイッチがオン！「なんでやめるの！」と言わんばかりに、激しく頭を振って離れていく手を追いかけたんだそう。そのスピード感は、想像の3倍くらいワイルドで驚かされます。

セルフでなでポジションに潜り込む

飼い主さんが手を離そうとすると、頭を使ってグイグイと手を元の位置に押し戻したといいます。自分でベストポジションを見つけ出し、強引になでなでを再開させる手口はもはや職人芸だったとか。

飼い主さんがまたなで始めると、先ほどまでの荒ぶりはどこへやら。「スン…」とした表情に戻り、再び大人しくなるのでした。ギャップが激しすぎて、思わず「さっきの暴れっぷりは何だったの？」とツッコミたくなりますね。

終わらない幸せの無限ループ

飼い主さんが再び手を離すと、今度はさらに激しい要求がきたといいます。すばやく手の下に潜り込み、パワフルに手を頭の上へ持っていかせたんだとか。動作もだんだんとスピーディーになってきています。

最後は大満足の様子で、うっとり顔になっていたとか。飼い主さんが大好きすぎて、片時も手が離れるのが耐えられないのでしょう。一度捕まったら最後、なで続けなければならない幸せの無限ループなのでした。

この投稿には「セルフで良いポジションに入ってくるのかわいすぎ」「想像以上に許さない犬だったｗ」「代わりましょうか」「うちも同じことしますｗ」など、ぼたんちゃんのなでなで強要に、多くの共感と爆笑のコメントが寄せられました。

投稿者である「武蔵照陽荘@柴犬専門ブリーダー」さんのアカウントでは、柴犬たちの表情豊かな日常がたくさん公開されています。とてもかわいい柴犬さんに癒されてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「武蔵照陽荘@柴犬専門ブリーダー」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。