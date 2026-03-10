バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、3月10日から「千葉ロッテマリーンズ PLAYERS COLLAB MENU」を、「ゼッテリア ZOZO マリンスタジアム店」限定で販売する。

千葉ロッテマリーンズのホームスタジアムである「ZOZOマリンスタジアム」内に、1992年にオープンした「ロッテリア」が、今シーズンから「ゼッテリア」としてリニューアルオープンする。

「ゼッテリア ZOZOマリンスタジアム店」では、ファンの人々から毎年好評を得ている「千葉ロッテマリーンズPLAYERS COLLAB MENU」を3月10日から販売する。





今年のラインアップは、小島和哉投手が好きなローストビーフを使用した「小島和哉のローストビーフバーガー」や、藤原恭大選手が好きなデミグラスソースを使用した「藤原恭大のビーフシチューバーガー」、和田康士朗選手が好きなマンゴーを使用した「和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー」と、「和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ」の4種類となる。なお、「和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー」は、軽減税率対象外のため税率10％での税込価格となる（販売は20歳以上が対象）。





また、ビーフ100％のパティとチェダーチーズをダブルで重ねた、食べ応え抜群の「スタジアム Wチーズバーガー」も販売する。





ぜひこの機会に、ゼッテリアの商品とともに千葉ロッテマリーンズの観戦を楽しんでほしい考え。

毎年好評を得ている小島和哉投手とのコラボバーガーが今年も登場する。「小島和哉のローストビーフバーガー」は、醤油ベースのオリジナルソースを合わせたローストビーフを、牛肉100％パティやレタス、マヨネーズとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ。なお、商品の特性上、早めに食べてほしいという。

今シーズンからの新商品として、藤原恭大選手が好きなデミグラスソースを使用したコラボバーガーが登場する。「藤原恭大のビーフシチューバーガー」は、牛肉100％パティに、デミグラスソースをベースに、ごろっとしたビーフとホクホクのポテトを加えた濃厚でコク深いビーフシチューを合わせ、4種のチーズソースなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ、食べ応え抜群なバーガーになっている。





「スタジアムWチーズバーガー」は、牛肉100％パティ2枚とチェダーチーズ2枚を交互に重ね、4種のチーズ（ゴーダ・チェダー・マスカルポーネ・パルメザン）をブレンドしたとろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品になっている。

「和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー」は、香り高く濃厚な味わいが特長のアルフォンソマンゴーを使用したシロップをチューハイで割り、マンゴーの果肉をトッピングしたアルコールドリンクになっている。

「和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ」は、香り高く濃厚な味わいが特長のアルフォンソマンゴーを使用したシロップを炭酸で割り、マンゴーの果肉をトッピングした爽やかなドリンクになっている。

［小売価格］

小島和哉のローストビーフバーガー：単品 1100円／セット 1700円

藤原恭大のビーフシチューバーガー：単品 1100円／セット 1700円

スタジアムWチーズバーガー：単品 1000円／セット 1600円

和田康士朗のトロピカルマンゴーサワー：850円

和田康士朗のトロピカルマンゴーソーダ：700円

（すべて税込）

［発売日］3月10日（火）

ゼッテリア＝https://www.zetteria.jp