不二家は、絵本刊行85周年を迎えた人気キャラクターとの「おさるのジョージ」初コラボ商品を、全国の不二家洋菓子店で3月17日から順次発売する。

不二家は、今年で85周年を迎えた人気キャラクター「おさるのジョージ」と初めてコラボレーションした商品を順次発売する。



「おさるのジョージ幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ」

老若男女問わず世界中から愛される「おさるのジョージ」は、アメリカの絵本作家レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本「Curious George」に登場するキャラクター。絵本刊行85周年を記念して、ジョージをイメージした2商品を発売する。ジョージも大喜びの「バナナ」と、今年に発売75周年を迎えた「ミルキー」をテーマにしたスイーツが登場。不二家ならではのコラボ商品に注目してほしいという。

「おさるのジョージ バナナミルキークッキー」は、ジョージもウキウキのバナナを使用したミルキー風味のクッキーとなる。練乳を生地に練り込みしっとりと焼き上げた。ホワイトチョコが食感のアクセントになっている。

「おさるのジョージ幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ」は、ジョージも大喜びのバナナをベースにしたチョコレートケーキ。バナナスポンジにミルキーソース、ミルキーチョコクリーム、バナナクリームを重ね、上面はチョコグラサージュとバナナクリームで仕上げた、バナナ好きにはたまらない味わいになっている。ケーキ作りを楽しむジョージの姿を描いたペーパープレートにも注目してほしい考え。

［小売価格］

おさるのジョージ バナナミルキークッキー：194円

おさるのジョージ幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ：529円

（すべて税込）

［発売日］

おさるのジョージ バナナミルキークッキー：3月17日（火）発売

おさるのジョージ幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ：3月20日（金）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp