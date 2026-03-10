伊藤園は、北海道伊藤園の社員を中心としたプロジェクトチームが企画・開発した、原料から生産、販売まで“オール北海道”にこだわった無糖茶飲料「北海道あずき茶」を、3月23日に北海道限定で発売する。

北海道は、全国のあずき収穫量が日本一を誇る国内有数の産地。近年は「地産地消」や「地域ブランド」への関心の高まりを背景に、北海道産素材を活かした製品への支持が広がっている。また、素材本来の味わいや風味を楽しめる無糖茶として、あずき茶リーフ市場は直近5年間で約17倍に成長（インテージSRI＋：推計販売規模（数量）2020年〜2025年比較 全業態）している。

こうした背景を受け、同社は北海道伊藤園の社員が中心となり、「北海道の素材を使用した製品を、北海道の人に届けたい」という想いのもとプロジェクトチームを立ち上げ、北海道産あずきの魅力を最大限に引き出した、北海道限定の無糖茶飲料「北海道あずき茶」を開発した。

「北海道あずき茶」は、あずき作りに適した気候と豊かな畑で育てられた北海道あずきを100％使用した、やさしい甘みとほのかな香りが特長の無糖茶飲料になっている。道内工場で焙煎をした、焙煎強度の異なるあずきをブレンドすることで、甘みと香りのバランスにこだわった味わいに仕上げた。カフェインゼロ・カロリーゼロのため、時間帯を気にせず、誰でも楽しめる。

同製品は、一昨年5月に設立した北海道伊藤園を通じて北海道限定で販売する。今後も、道民の人々の健康で豊かな生活に寄り添いながら、北海道の豊かな自然や食材の魅力を活かした製品の提案等を通じ、持続可能な地域社会の発展に貢献していく考え。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］3月23日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp