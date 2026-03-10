

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃」

明治は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味で好評を得ている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」から、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃」を、3月23日（一部経路除く）で発売する。





同商品は、独自に開発したアイス専用のヨーグルトを混ぜ込んだ、なめらかで濃厚なコクが味わえるアイスを、やさしい甘さの白桃果汁ソースで包み込んだ。ヨーグルトベースアイスは、同社独自のLB81乳酸菌（ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌）で発酵させることで、後味のすっきり感を実現している。さらに低温でフリージングすることで、なめらかな食感を実現した。「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」最大の特長である、ブルガリアヨーグルトらしいなめらかで爽やかな味わいと、白桃果汁ソースのとろけるような甘みが織りなす、絶妙な甘酸っぱいバランスを楽しめる。白桃味はヨーグルトとの相性が良いフレーバーで「明治ブルガリアヨーグルト」でも人気が高いフレーバーとなっている。今回、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」初のフレーバーとして発売する。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］3月23日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp