群れから追い出され、心に深い傷と孤独を抱えた鹿と狼。食べる食べられる関係と種の違いを超えた絆の物語『ふたりのけもの』【書評】
【漫画】本編を読む
「獣」と「除け者」のダブルミーニングになっている作品タイトルの『ふたりのけもの』（合鴨ミケランジェロ/KADOKAWA）は、群れを追い出されてしまった鹿と狼の不思議な交流を描いたSNS発のコミック。弱肉強食の厳しい自然の中で生きる動物たちの、残酷で温かな物語だ。
鹿の「しのさき」は発育不良のために成獣になっても子鹿のような小ささで、立派な角を持ち大きく育った弟たちからも邪魔者扱いされ、遂には群れから追放されてしまう。孤独になったしのさきは狼に襲われ食い殺されそうになるが、そこに別の狼が現れてなぜか命を救われる。その狼は「みなせ」という名で、「しのさき」を食べようとはせず、代わりに寂しいから少しだけでも一緒にいてほしいとお願いしてくるのだった。実は「みなせ」も群れを追われ、孤独な生活を送っていたのだ。
捕食者と被捕食者という関係の動物が寄り添うという設定はファンタジー色が強いものの、何を考えているのかわからない、ちょっとみんなと違う、そんな理由で平気で仲間を除け者にし、孤独や痛みを強いる様子は実際の人間が抱えるリアルな問題を映しているようで胸が苦しくなる。と同時に、「しのさき」と「みなせ」が互いに信頼を強くしていく姿を見ていると、生まれや立場が違っていても、理解し助け合うことができるというメッセージも伝えてくるのだ。どんな年齢にも響く、学びの多い作品である。
文＝nobuo