フリーアナウンサー大島由香里（42）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、過去の週刊誌スクープを掘り返される一幕があった。

番組では、大島やゲストのフリーアナ枡田絵理奈らを取り上げた報道などについて深掘り。大島は12年に「FLASH」（12年11月6、13日合併号）で報じられたプライベートの行動が紹介された。

ちょうど大島がフジテレビの局アナ時代、夜のニュース番組「ニュースJAPAN」のメインキャスターに抜てきされたころだった。

見出しは「フジ夜の顔 大島由香里 90分で4軒はしごメシ」。本番前にラーメン店を2軒、うどん店、さらに最後にサンドウィッチ店と、炭水化物ばかりを4店舗で堪能したというものだった。まさかの大食漢ぶりに、ダブルMCの垣花正も「凄いですね、これ」と驚きの声を上げた。

大島は記事を覚えているといい、「（記者が）よう付いてきたなと思いますけど、正確にはご飯食べて、お茶して、借金返して、お茶して、会社行ったんですよ」と詳細を説明した。

借金といっても多額ではなかったようで、「友達にチケット代を払ってもらってたんですよ」と補足。「近くにいるって聞いたので、お金を返しに行っていたというのを1個挟んじゃっている」といい、「凄い4軒をはしごしているみたいになってますけど、まあ…食べてます」と認めた。

記事はスタッフから知らされたという。「プロデューサーにちょこっと呼ばれて、“凄い記事が出てるよ”って言われて、“本当だ！”っていう会話はしましたけど」。他にもパパラッチには取材されたようで、「ナチュラルローソンで足開いて栄養ドリンク飲んでる写真とか、そういうのばっかりでした」。豪快ぶりを象徴する出来事だったが、大島自身は「昔からこうだよっていうのを、何でみんな気づかなかったんだろう」と開き直っていた。