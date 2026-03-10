■全国の11日（水）の天気

日本海に中心を持つ高気圧に広く覆われる見込みです。西・東日本や北日本の太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。北日本の日本海側は、寒気の影響で雲が多めですが、こちらも晴れ間は期待できそうです。

朝は全国的に冷え込みが強まりそうです。関東北部でも氷点下の冷え込みとなる見込みで、雪の残っている所では、路面凍結に注意が必要です。日中は、10日より少し高くなりますが、西・東日本では、平年に届かない所が多いでしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 -3℃（-1 平年並み）

仙台 0℃（-1 3月上旬）

新潟 2℃（＋1 平年並み）

東京都心 2℃（-1 2月中旬）

名古屋 1℃（-2 真冬並み）

大阪 2℃（-3 真冬並み）

広島 2℃（-2 真冬並み）

高知 2℃（-4 真冬並み）

福岡 4℃（-2 真冬並み）

鹿児島 7℃（＋1 2月下旬）

那覇 15℃（-2 2月中旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 4℃（＋1 平年並み）

仙台 9℃（＋1 平年並み）

東京都心 12℃（＋4 2月下旬）

名古屋 14℃（＋2 3月中旬）

大阪 12℃（＋1 2月下旬）

広島 13℃（＋2 3月上旬）

高知 15℃（＋3 3月上旬）

福岡 14℃（＋1 3月上旬）

鹿児島 16℃（±0 2月下旬）

那覇 22℃（＋2 平年並み）

■全国の週間予報

12日は、晴れる所が多いものの、沖縄や九州南部は雨が降りやすくなりそうです。北海道では雪の降る所があるでしょう。

13日は、東京など関東付近で再び雪や雨が降りそうです。今後の情報にご注意下さい。また、気温も低く、西・東日本は寒いでしょう。14日以降は、西日本から東北南部で晴れる日が続き、春らしい暖かさとなりそうです。