【AFC女子アジアカップ2026】北朝鮮女子代表 1−2 中国女子代表（日本時間3月9日／ウェスタン・シドニー・スタジアム）

【映像】顔面に裏拳…衝撃の肘打ち（リプレイあり）

北朝鮮女子代表DFによる“顔面への肘打ち”が、中国メディアの間で物議を醸している。

日本時間3月9日、オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ2026のグループB第3節で北朝鮮代表と中国代表が対戦。イエローカードが両チーム合わせて8枚も飛び交う荒れた展開となった激戦で、開始3分の足裏タックルと並んでとりわけ大きな話題となったのが84分のワンシーンだ。

中国代表のスローインの場面で、敵陣でFWワン・シュアンが突然ピッチに倒れ込み、顔を押さえて痛がる素振りを見せた。主審はすぐさま、北朝鮮のキャプテンであるDFアン・ククヒャンにイエローカードを提示した。

直後のリプレイ映像を確認すると、背後から軽く身体を接触させてきたワン・シュアンに対し、アン・ククヒャンがボールの方向を見ながら相手を見ずに、裏拳のような形で肘打ちを顔面に食らわせていた。レッドカードの可能性があるとしてVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による確認が行われたが、主審によるオンフィールドレビュー（OFR）は実施されず、そのままイエローカードとして処理された。

この行為と判定に、中国メディアは怒り心頭だ。スポーツメディア『新浪体育』は、「とんでもない！ワン・シュアンは北朝鮮のキャプテンに悪意を持って顔面を肘で殴られたが、VAR介入の結果、イエローカードしか受けなかった」と報道。「相手は腕を振り回しており、これはボールを奪い合う際の偶発的な接触ではなく、暴力行為と見なされるべきではないか？」と疑問を呈した。

「強い打撃を与えている」と抗議

また、同じく中国メディアの『捜狐体育』も、「北朝鮮キャプテンが激怒し、故意にワン・シュアンに肘打ちを食らわせた」と断罪。「映像には、北朝鮮のキャプテンが後ろ向きに肘打ちをし、強い打撃を与えている様子がはっきりと映っていた。多くのファンは中国サッカー協会に対し、AFCに申し立てを行い、不当な判定に不満を表明するよう求めている」と、事態の深刻さを伝えている。

試合は最終的に中国が2−1で逆転勝利を収め、グループ1位通過を決定。一方、敗れた北朝鮮はグループ2位となり、準々決勝でいきなり開催国にして優勝候補のオーストラリアと激突することになった。

なお、グループCに属するなでしこジャパン（日本女子代表）は2連勝中で、本日18時からグループ第3節でベトナム代表と対戦中。順当に1位突破すれば、中国、北朝鮮とは決勝トーナメントの山が異なるため、決勝まで両国と当たることはない。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

