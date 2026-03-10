イモトアヤコ、魚尽くしの食卓公開「贅沢」「健康的」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】お笑いタレントのイモトアヤコが3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊富な食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「品数が多くて凄い」煮魚・焼き魚・刺し身…魚尽くしの食卓
イモトは「魚多め」と食卓の写真を公開。 煮魚、焼き魚、刺身と、言葉通り魚料理が並ぶ食卓が写っている。他にもご飯やスナップエンドウが添えられた一膳となっている。
この投稿に、ファンからは「品数が多くて凄い」「お魚中心で健康的」「彩りも良くて美味しそう」「贅沢」「真似したくなる献立」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
