美容外科『高須クリニック』院長の高須克弥氏（81）が7日に告知していたダウンタウン・松本人志（62）出演のCM第2弾が8日放送の『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』（日本テレビ系）内で放送された。

「前週となる3月1日放送の『ガキ使』で第1弾CMが流れています。同CMに松本さんは黒髪カツラのヒゲ面でほんの数秒の出演。第1弾と第2弾でCMの作りはほぼ同じで、松本さんの動きが微妙に違う程度でしたね」（スポーツ紙記者）

久々に“地上波”に登場した松本。この復帰劇で「あの“自粛”芸人の復帰の地ならしもできたのでは」と話すのは、テレビ局関係者だ。

あの自粛芸人とは、スピードワゴンの小沢一敬（52）。小沢の自粛は、‘23年12月に『週刊文春』が報じた松本の性的行為強要疑惑がきっかけだった。一連の報道のなかで、小沢は松本が主催する飲み会に女性たちを集めてホテルに呼ぶ“アテンド役”だったと報じられた。

「当初、所属事務所は『小沢の行動には何ら恥じる点がない』とのコメントを出していましたが、その後に世間からの反発を受け、『関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をお掛けしていることに強く責任を感じた』と、小沢さんは‘24年1月から芸能活動を自粛することになりました」（スポーツ紙記者）

松本の復帰によって、小沢の自粛解除も現実味を帯びてきているという。現在、復帰の場に有力視されているのが、『アッコにおまかせ！』（TBS系）だという。なぜおあつらえ向きなのかというと……。

「和田アキ子さんが同じ事務所の小沢さんのことを気にかけていることもそうですが、3月いっぱいで同番組が終わるので、たとえ小沢さんを出演させたことで炎上したとしてもそこまでに痛手はないですからね」（前出・テレビ局関係者、以下同）

自粛期間は2年を越えている小沢。

「和田さんにとって小沢さんは出川哲朗さんや勝俣州和さんとともに“アッコ会”メンバーとして以前から可愛がってきた関係性があります。『おまかせ！』であれば、アッコさん自身の意見でキャスティングも通りやすい。番組が終了することもあり、アッコさん的にはそれまでに自分に出来ることがあれば……という感情のようです。別の視点で見れば、地上波復帰をするとなれば話題にもなるでしょうし」

本誌が小沢を目撃したのは’25年7月中旬のこと。体つきががっしりと大きくなっているだけではなく、肌は黒く焼けていて、テレビで見ていた頃の小沢とは別人のようだった。

和田の尽力で復帰した“浅黒マッチョ”の小沢に、世間からどれくらい「YES！」の声は上がるのか――。