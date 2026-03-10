韓国発！ 可憐なカラーチェンジングカップ

「2026ミステリーカラーチェンジングリユーザブルコールドカップ」710ml 900円

※変化前

※変化後イメージ

氷入りのドリンクを入れると、本体の色が変わる大容量のリユーザブルコールドカップです。ボディはエレガントなボタニカル柄で、「Uplift the Everyday」のメッセージが描かれています。韓国で発売され人気だったデザインが、日本に初上陸！ 色は選べないので、どの色に変化するかは、使ってみてのお楽しみです♪

「2026ミステリーパックリユーザブルカップ専用ストローキャップベアリスタ」1500円

※「2026ミステリーカラーチェンジングリユーザブルコールドカップ」とセットでのみ販売

パステルカラーのベアリスタが全4色ラインナップ！ とってもかわいいストロー用のキャップです。リユーザブルカップ専用で、どの色が入っているかはシルバーのパッケージを開けてのお楽しみです！



韓国発エレガントデザイン＆機能性重視のタンブラー

「ステンレスタンブラーナチュラルブルー」473ml 4800円

淡いブルー地のボディに、繊細なボタニカル柄が描かれたステンレスタンブラー。こちらも過去に韓国で販売されたデザインを一部利用して作られています。シンプルな形状ながらエレガントなデザインで、いつものコーヒータイムを華やかに彩ってくれます。

「ステンレスコールドカップタンブラーナチュラルブルーグラデーション」591ml 5200円

ホワイトからブルーへのグラデーションがきれい！ ストローにリボンデザインが施されたステンレスコールドカップタンブラー。優雅で凛としたイメージのタンブラーは、大人女子もキュンとする上品なデザインです。プレゼントにもおすすめ！

「3WAYステンレスタンブラーSTANLEYアイスブルーグラデーション」414ml 5100円

アイスブルーのグラデーションがクールな「STANLEY」3WAYステンレスタンブラー。フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができます。さまざまなシーンに使えるので、ひとつは持っておきたいアイテムです。

「3WAYステンレスタンブラーSTANLEYアイスブルーグラデーション」887ml 7200円

大容量のハンドル付き「STANLEY」3WAYステンレスタンブラー。こちらもアイスブルーのグラデーションが素敵♪ 「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができる万能なタンブラーです。

「ステンレスコールドカップタンブラーグリッターアイスピンク」503ml 4800円

牛乳瓶のような丸みのあるフォルムがかわいらしい、コールドドリンク専用のステンレスタンブラーです。キラキラとしたグリッターが印象的。かわいさと華やかさが同居したデザインで、使えば使うほど愛着が湧いてきそうなキュートなアイテムです。

「ステンレスボトルメタリックブルー」591ml 5000円

サイレンロゴがエンボス加工されたペーパーカップ形状のステンレスボトル。シンプルで使いやすいデザインと、ユニセックスカラーが魅力的です。プレゼントにも喜ばれますよ。

「替えリッド付きステンレスタンブラーピンクグラデーション」473ml 5000円

「ストローを刺す」「フタをする」2種のフタが付いているステンレスタンブラーです。ピンクのグラデーションが大人かわいい！ この2種のフタ付きは珍しく、用途にあわせて使えるのが◎。

「コールドカップタンブラーグリッター」710ml（ピンク／ブルー）各2700円

淡いパステルカラーと、きらめくグリッターがさわやかなコールドカップタンブラー。大容量の710mlサイズで、たっぷりのドリンクが楽しめるのがいいですね。ピンクとブルーがあるので、ペアで持つのもいいかも♪



通勤＆通学に便利！ 真空二重構造ステンレスボトル

「ステンレスボトルSTANLEYエアロライトアイスブルーグラデーション」473ml 5900円

この「STANLEY」のステンレスボトルは、軽さが特徴。持ち運びに便利なシリコン付きハンドルで、ボトル本体には握りやすいようくぼみが設けられています。アイスブルーのグラデーションがさわやかで、スポーツシーンにもぴったり。

「ステンレスボトルグリッターアイスブルーグラデーション」355ml 4600円

キラキラとしたアイスブルーのグリッターで、グラデーションが描かれたステンレスボトル。小ぶりでシンプルなデザインなので普段使いにちょうどいいですね。持っているだけで気分もUP♪

「ステンレスボトルピンクグラデーション」591ml 5200円

華やかなピンクグラデーションカラーが目をひくステンレスボトル。シンプルなフォルムの下部には、小さくサイレンロゴが刻印されています。大容量入りで、たっぷり飲みたいときにもぴったり。



毎日のブレイクタイムに♪ マグ＆ステンレスカップ

「ステンレスマグピンク」355ml 3900円

かわいいピンク色のステンレスマグ。フタ付きなので、オフィスやおうちでも快適に使用できます。毎日のドリンクタイムに、ピンク色の癒やしを。

「耐熱グラスマグピンクグラデーション」「耐熱グラスマグブルーグラデーション」384ml 各2800円

スターバックスらしいTOGOカップにハンドルを付けたような形状の耐熱グラスマグです。正面にサイレンロゴ、裏面にはカスタマイズボックスがデザインされています。下から上へのグラデーションが華やか。ピンクとブルーの2種あるので、セットで使うのもいいですね。



■「SPRING 2026」新作グッズ

販売期間：2026年3月13日（金）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/



